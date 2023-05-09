"Особа зателефонувала арбітру і сказала, Дніпро-1 виграє з конкретним рахунком": про скандал УПЛ

Український журналіст розкрив певні деталі скандалу довкола матчу Дніпра-1. Інцидент обріс новими чутками.

Ігор Циганик розповів нові деталі дивного матчу між Дніпром-1 та Металістом. УЄФА також вмішалась в гру

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Вчасно попередивши

Матч між Дніпром-1 та Металістом (5:0), який уже називають неофіційним фарм-клубом дніпрян, прикував до себе неабияку увагу. Під час поєдинку між цими колективами був помічений аномальний рух ставок, що і породило скандал довкола матчу. Український спортивний журналіст розповів інсайдерську інформацію, яка робить матч ще більш цікавим для детективів.

Перед грою певна невизначена особа зателефонувала арбітру матчу Ярославу Козику і сказала, що конкретно в цій зустрічі Дніпро-1 виграє з конкретним рахунком. Суддя за всіма рекомендаціями УЄФА та УАФ поставив до відома своє безпосереднє керівництво, яке передало інформацію в УЄФА. УЄФА ж передали це букмекерам. Як наслідок – деякі букмекерські компанії просто зняли ставки на цю гру. Дзвінок було зафіксовано у додатку до рапорту цього матчу. Зараз триває розслідування. Хто телефонував арбітру? Ось це питання. Наскільки я розумію, він назвав той результат, який не відбувся. І на основі цього виникла скандальна ситуація,

– розповів Ігор Циганик.

Варто відзначити, що УАФ наразі вивчає інші поєдинки Металіста на предмет договірних матчів. СК Дніпро-1 також приписують не зовсім чисті зустрічі, зокрема матч з Чорноморцем (1:2), у якому дніпрян звинувачують в упередженому суддівстві зі сторони арбітра та кумівстві. Проте "спортклубівці" навели аргументи, чого у вболівальників не повинно бути до колективу жодних питань, оскільки рефері грубо помилявся й у їхню сторону.

Нагадаємо, що дніпровський колектив бореться за чемпіонство УПЛ з донецьким Шахтарем. В разі перемоги у своєму наступному матчі (дніпряни мають гру в запасі), "спортклубівці" зможуть вийти на перше місце турнірної таблиці. Також на "гірників" та Дніпро-1 чекає ще очна зустріч, яка може й стати вирішальною за підсумками сезону.