Нападник збірної Франції Жиру офіційно перейшов у Мілан

Французький форвард Олів'є Жиру змінив англійське Челсі на італійський Мілан. "Россонері" офіційно оголосили про підписання нападника.

Підсилення атаки

В італійському клубі футболіст виступатиме під 9-м номером. Умови трансферу Олів'є Жиру не повідомляються. Форвард підписав 2-річний контракт.

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Раніше ЗМІ оголошували суму переходу у 2 мільйони євро. За даними Transfermarkt, вартість француза оцінюється у 4 мільйони євро.

Відзначимо, що спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні підтвердив таке підсилення атаки ще кілька днів тому. Останній клубом Жиру було лондонське Челсі, за яке футболіст виступав із січня 2018 року.