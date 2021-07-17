Усиление атаки
В итальянском клубе футболист будет выступать под 9-м номером. Условия трансфера Оливье Жиру не сообщаются. Форвард подписал 2-летний контракт.
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Ранее СМИ объявляли сумму перехода в 2 миллиона евро. По данным Transfermarkt, стоимость француза оценивается в 4 миллиона евро.
Отметим, что спортивный директор Милана Паоло Мальдини подтвердил такое усиление атаки еще несколько дней назад. Последним клубом Жиру было лондонское Челси, за которое футболист выступал с января 2018 года.
- В сезоне 2020/2021 Жиру сыграл за "пенсионеров" 31 поединок во всех турнирах, в которых наколотил 11 голов и заработал одно предупреждение.