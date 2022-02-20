Нападник Атлетіко відзначився шаленим голом: м'яч залетів ледь не з центра поля – відеоогляд

Мадридське Атлетіко 19 лютого зіграло на виїзді проти Осасуни. Гості здобули розгромну перемогу.

Скористався помилкою воротаря

Мадридський клуб просто стер із футбольного поля суперника. Вже на 3-й хвилині "матрацники" розмочили нулі на табло та ще двічі м'яч побував у воротах господарів у другому таймі, повідомляє 24 канал.

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Слід виділити другий гол Атлетіко. Коли атака Осасуни перетворила у гол в її ворота. Жоау Фелікс вибив м'яч зі своєї частини поля. Передачу підхопив Луїс Суарес, пробіг декілька метрів із м'ячем та пробив ледь не з центру поля. Нападник побачив, що голкіпер суперника вийшов далеко з воріт та наважився на постріл із такої солідної відстані.

Суарес розкішним голом подвоїв перевагу гостей. Крапку яскравій перемозі гостей поставив Анхель Корреа (0:3).

Для уругвайського форварда Атлетіко Суареса це взяття воріт суперника стало вже 11-м у 33-х поєдинках сезону. За зіграний час тричі асистував партнерам по команді.

Атлетіко із 42 очками замикає четвірку найкращих команд сезону Ла Ліги.

Відеоогляд матчу Осасуна – Атлетіко (гол Суареса з 2:52)