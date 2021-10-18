Матч зупинили на 15-й хвилині
У активі кожної з команд перед зустріччю було по 23 очки. Вболівальники Спартака та Слована активно підтримували свої команди ще до початку гри, запалювали фаєри та провокували зіткнення. Свого досягнути їм вдалося, тож з трибун відразу перебралися на поле.
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Матч тривав лише 15 хвилин, після чого його зупинили. Відновити гру так і не вдалося.
Коли фанати перебралися на поле, то футболісти встигли його покинути, перебравшись у підтрибунне приміщення.
Заспокоїти вболівальників вдалося поліцейським. Прибувши на стадіон, вони розігнали емоційних фанатів. Також на полі з'явилися медики, аби надати медичну допомогу вболівальникам, які постраждали в сутичці.
Наразі доля матчу залишається невідомою. У Спартаку заявили, що готові зіграти наступну гру без фанів та запропонував провести поєдинок в іншу дату.
Спартак засудив поведінку своїх вболівальників, назвавши її неприпустимою. Натомість у Словані заступилися за своїх фанів. Вони звинуватили своїх супротивників у тому, що клуб знехтував заходами безпеки, через що фанати без проблем потрапити на гостьовий сектор.
Відео сутички між вболівальниками на стадіоні у Транаві.