Наомі Осака перемогла на Australian Open 2021

Третя ракетка світу японка Наомі Осака здобула перемогу на Australian Open. У фіналі вона обіграла Дженніфер Бреді зі США.

Фінальний поєдинок виявився доволі коротким – одна година та 19 хвилин.. Для здобуття перемоги, Осаці вистарчило двох сетів.

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У кожному з цих сетів Осака двічі реалізувала брейк, на що американка відповідала лише одним. Ще у першому сеті в десятому геймі японка, поступаючись на подачі суперниці 40:15, виграла чотири розіграші поспіль. У другому сеті Осака була попереду 4:0, але після цього програла два гейми поспіль. Але у дев'ятому геймі на своїй подачі виграла його начисто.

Наомі Осака – Дженніфер Бреді 2:0 (6:4, 6:3)

Відео останньої подачі та церемонія нагородження Наомі Осаки

Наомі Осака на Australian Open: головне