Друга ракетка світу Осака не приїде в Україну на матчі Кубку Біллі Джин Кінг

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Джерело:

jta-tennis.or.jp

Асоціація тенісу Японії назвала склад команди на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України. Збірна Японії протистоятиме Україні без своєї лідерки.

Друга ракетка світу Наомі Осака пропустить протистояння з українською командою. Відтак, 169 ракетка світу Юкі Наіто найкраща японська тенісистка, яка протистоятиме збірній України.

До теми Світоліна дотримала обіцянку: Україна назвала потужний склад на матч з Японією

Склад збірної Японії

  • Юкі Наіто (№169 WTA)
  • Тіхіро Мурамацу (№225 WTA)
  • Сіхо Акіта (№394 WTA)
  • Хімарі Сато (№785 WTA)

Збірна України також назвала склад. Участь у матчах візьме лідерка української команди Еліна Світоліна. Водночас не допоможе Україні Леся Цуренко.

Матч Україна – Японія відбудеться на ґрунтових кортах в Чорноморську 16 і 17 квітня.