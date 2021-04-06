Друга ракетка світу Осака не приїде в Україну на матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело:jta-tennis.or.jp
Асоціація тенісу Японії назвала склад команди на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України. Збірна Японії протистоятиме Україні без своєї лідерки.
Друга ракетка світу Наомі Осака пропустить протистояння з українською командою. Відтак, 169 ракетка світу Юкі Наіто найкраща японська тенісистка, яка протистоятиме збірній України.
До теми Світоліна дотримала обіцянку: Україна назвала потужний склад на матч з Японією
Збірна України також назвала склад. Участь у матчах візьме лідерка української команди Еліна Світоліна. Водночас не допоможе Україні Леся Цуренко.Матч Україна – Японія відбудеться на ґрунтових кортах в Чорноморську 16 і 17 квітня.