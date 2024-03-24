Наомі Осака – Еліна Світоліна 2:0 (6:2, 7:6)

Поєдинок першої ракетки України тривав 1 годину та 31 хвилину. Осака у двох сетах вибила із престижного турніру Світоліну, повідомляє 24 Канал.

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У першому сеті Наомі одразу взяла лідерство у рахунку. Еліні доводилось протягом усього сету наздоганяти японку. Ключовим став шостий гейм, коли українка віддала свою подачу та збільшила відставання від суперниці до двох геймів – 4:2.

Далі Осака, як захоплюється поверненням Світоліної на корт, взяла ще два гейми і взяла дуже впевнено першу партію 6:2. Наомі не програла жодного гейму на своєму м'ячі. Натомість Еліна віддала суперниці два гейми.

А от у другій партії тенісистки видали дивовижної напруги гру. Наомі знову протягом усього сету вела у рахунку, а Світоліна наздоганяла суперницю. Після сьомого гейму перша ракетка України забрала три гейми поспіль та зробила рахунок рівним 5:5.

Далі тенісистки захистили свої подачі та перевели сет у тай-брейк, де сильнішою виявилась Осака – 7:5, у сеті – 7:6.

Відео останнього розіграшу у матчі

Наомі Осака в 1/16 фіналу у Маямі зіграє проти француженки Каролін Гарсії (24 березня).

Еліна Світоліна буде спостерігати за турніром вже поза межами корту.

До слова. Даяна Ястремська у двох сетах вилетіла із турніру від грецької тенісистки Марії Саккарі – 7:5, 6:4.