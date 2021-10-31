Намагаємося все зробити, аби бій Усик – Джошуа відбувся у Києві, – Кличко
Джерело:Радіо Свобода
Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що зробить все можливе, аби реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся у столиці Україні. За його словами, місце проведення мають погодити дві сторони.
Бій може відбутися на НСК "Олімпійський"
Кличко розповів, що за контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. Наразі розглядається місце проведення поєдинку.
До теми Вже домовилися, – промоутер розповів про дату та місце реваншу Усика та Джошуа
Мер Києва наголосив, що для вибору остаточного місця проведення необхідна згода двох сторін, проте він сподівається, що бій все ж таки відбудеться у столиці на НСК "Олімпійський".
Ми намагаємося, щоб навесні бій відбувся у Києві на "Олімпійському". Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій відбувся у Києві,
– сказав Кличко.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
- Британець вже активував опцію в контракті про реванш.
- Раніше команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.
- Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.