Накатані – топовий боксер, – Ломаченко повертається на ринг після поразки Лопесу

Василь Ломаченко вже 26 червня повернеться на ринг. Його суперником буде Масайоші Накатані – непоступливий боксер із Японії.

Ломаченко відзначив суперника

Український боксер поділився очікуваннями напередодні бою проти Масайоші Накатані. Василь Ломаченко високо оцінив рівень боксу суперника з Японії та його сильні сторони.

Оце так Чемпіонські раунди були за мною, – Ломаченко був впевнений, що поб'є Лопеса однією рукою

Команда українця готувалась за планом, тому суперник не повинен здивувати Ломаченка на ринзі. Цей бій стане першим для українського боксера після поразки від Теофімо Лопеса, яка датується жовтнем 2020 року. Цікаво, що у пасиві обох бійців є фіаско від американця.

Перед двобоєм Ломаченко зазначив, що бій проти японця не буде схожим на минулі. Спеціально під цього суперника команда українця змінила систему тренувань Василя.

На мою думку, Накатані – дуже хороший, топовий боксер. У Накатані є міць, почуття дистанції, захист. Я розумію це і готуюся до цього. Я готувався до його плану на бій. Це нелегко, і ти завжди повинен залишатися зосередженим,

– сказав Ломаченко.