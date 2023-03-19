Дебютний коштовний здобуток: Надія Гапатин виборола "срібло" на Кубку Європи зі сноубордингу
Українська спортсменка здобула свою першу медаль на рівня Кубка Європи. Гапатин трішки не вистачило, аби вибороти "золото" змагань.
Надія Гапатин здобула "срібло" на Кубку Єропи зі сноубордингу у паралельному слаломі. У чоловічих змаганнях українці обійшлись без призових місць, пише 24 канал.
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Стає все кращою та кращою
Українська сноубордистка здобула першу медаль у своїй кар'єрі на рівні Кубка Європи. Надія добилась цього у паралельному слаломі на етапі у італійському Рачінесі. Гапатин у перший день змагань дійшла до Великого фіналу.
У вирішальному заїзді Надія поступилась на 0,33 секунди Пії Шьоффманн, яка представляла Австрію. Таким чином, українка здобула "срібло" та завоювала другу медаль у сезоні. До цього 19-річна сноубордистка стала третьою на Універсіаді у Лейк-Плейсиді.До речі, найкращий результат серед чоловіків у паралельному слаломі на етапі у Італії показав Василь Кашелюк, який закінчив змагання на шостій позиції.
Надія Гапатин на п'єдесталі пошани / НОК
Виступи українки на Кубку Європи
- Надія Гапатин провела четвертий сезон на рівні континентальних змагнаь.
- У попередньому сезоні найкращим результатом спортсменки на цьому рівні було 12-те місце на етапі у Буковелі.
- Та от у сезоні 2022/2023 українка суттєво покращила свої результати. Спершу вона фінішувала восьмою у німецькому Гофхюгені у грудні 2022-го, а наприкінці сезону ще й здобула дебютну медаль на етапі в Італії.