Тіло не витримає 2 турніри: Надаль зробив вибір між Вімблдоном та Олімпіадою – де зіграє Рафа

Експерша ракетка світу Рафаель Надаль останнім часом має великі проблеми зі здоров'ям. Він пропустив через травму майже повністю 2023 рік і з великою ймовірністю закінчить кар'єру після нинішнього сезону.

Попереду на тенісистів очікує 2 великі турніри – Вімблдон та Олімпіада. Зірковий іспанець повідомив, що зіграє тільки на одному з них.

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Що обрав Надаль

Напередодні іспанська федерація тенісу офіційно оголосила, що Рафаель Надаль зіграє на Іграх-2024 у Парижі. Він виступить не тільки в одиночному, а й парному розряді – партнером 38-річного тенісиста стане друга ракетка світу Карлос Алькарас.

Після цього Рафаель Надаль у своїх соцмережах оголосив, що не гратиме на Вімблдоні-2024. Він пояснив своє рішення турботою про здоров'я, адже йому складно змінювати покриття

Ми переконані, що для мого тіла найкраще рішення – не змінювати покриття та продовжувати змагатися на ґрунті до Олімпіади. Прикро, що цього року я не зможу прожити чудову атмосферу цього надзвичайного турніру, який завжди буде в моєму серці, та бути поруч з британськими фанами, що завжди надавали мені прекрасну підтримку,

– заявив Надаль.

Зазначимо, що іспанець втретє за останні чотири сезони пропускатиме трав'яний "мейджор", де він двічі ставав чемпіоном (2008, 2010) та ще тричі був фіналістом.

. Майбутній Вімблдон стане першим турніром серії Grand Slam за 25 років, в якому не візьме участь жоден представник Великої трійки (Роджер Федерер уже завершив кар'єру, а Новак Джокович пропустить його через травму).

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться на ґрунтових кортах Ролан Гаррос. Рафаель Надаль є 14-разовим переможцем Відкритого чемпіонату Франції.