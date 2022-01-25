Надаль всьоме у кар'єрі вийшов у півфінал Australian Open

В австралійському Мельбурні триває перший турнір Гренд Слем цього сезону – Australian Open. У чвертьфіналі турніру іспанець Рафаель Надаль у напруженій боротьбі обіграв Дениса Шаповалова з Канади.

Рафаель Надаль – Денис Шаповалов: 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

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За 4 години та 10 хвилин Надаль оформив вісім ейсів та три брейки, 11 разів помилившись при подачі. У свою чергу, 14-й номер рейтингу АТР 20 разів подав навиліт і реалізував два брейкпоінти, п'ять разів припустившись подвійної помилки.

Іспанський тенісист святкував четверту перемогу в семи матчах проти канадця і всьоме вийшов у півфінал австралійського "мейджора". Надаль провів 14-й чвертьфінал на кортах у Мельбурні.

Вражаючі досягнення Надаля

Востаннє іспанець виграв п'ятисетовий матч у фіналі US Open-2019 проти Данила Медведєва. Сьогоднішня перемога стала для нього дев'ятою поспіль. На першому ігровому тижні сезону Рафаель виграв титул на турнірі ATP у Мельбурні.

Півфінал на Australain Open стане для іспанського гравця 36-м на турнірах Великого Шолома. Суперник Надаля визначиться у матчі між Маттео Берреттіні та Гаелем Монфісом.