Надаль виграв 89-й титул у кар'єрі та встановив унікальний рекорд

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вдало розпочав 2022 рік. Колишня перша ракетка світу не тільки виграв дебютний турнір у році, але й встановив унікальний рекорд.

Рафаель Надаль здобув перемогу на турнірі ATP в Мельбурні (Австралія). У фіналі змагань іспанець здолав опір представника США Максіма Крессі.

Варте уваги Джоковичу можуть заборонити в'їзд в Австралію на декілька років

Рафаель Надаль – Максіма Крессі 2:0 (7:6, 6:3)

Надалю довелося попітніти тільки в першому сеті, який тривав понад годину. Тенісисти впевнено захищали свої подачі й Рафаель взяв партію на тай-брейку.

У другому ж сеті володар 20 титулів Гренд Слем оформив два брейки та здобув впевнену перемогу.

Для Надаля це 89-й титул у професійній кар'єрі. Це другий показник серед чинних тенісистів. Найбільше титулів у Роджера Федерера – 103. Новак Джокович здобув 86 перемог.

Новий рекорд Надаля

Іспанець виграє щонайменше один титул за сезон 19-й рік поспіль – з 2004 року й досі.

Найближчий його переслідувач – Новак Джокович, який бере мінімум один трофей 16 сезонів (2006-2021).

За загальною кількістю сезонів із титулами він теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі та Роджера Федерера (18).