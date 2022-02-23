МЗС Великої Британії просить англійські клуби бойкотувати фінал ЛЧ, якщо його прийме Росія

"Божевільні" рішення Володимира Путіна негативно впливають на його ж Росію. Через агресію у сторону України УЄФА може забрати у країни-агресора фінал Ліги чемпіонів.

Ліз Трасс: Я б його бойкотувала

Велика Британія та США ледь не найбільше серед усіх країн засуджують агресію Росії щодо України. Все це негативно впливає на російський спорт. Декілька клубів вже отримали санкції, якщо не безпосередньо вони, то їх президенти.

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Місце проведення фіналу Ліги чемпіонів теж тепер під питанням. Вирішальний поєдинок повинен прийняти російський Санкт-Петербург, але тепер може втратити цю можливість. Усе через події пов'язані між Росією та Україною.

Міністерка закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії Ліз Трасс зробила різку заяву з проханням до англійських клубів. Трасс попросила команди не їхати на фінал Ліги чемпіонів, якщо він таки відбудеться у Росії.

Якби я була на їхньому місці, я б його бойкотувала. Особисто я б не хотіла брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербурзі з огляду на те, що творить путінський режим,

– заявила голова МЗС Великої Британії.

На стадії 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів продовжують боротьбу одразу чотири англійські клуби – Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Раніше Велика Британія висловлювала своє занепокоєння щодо загострення ситуації між Україною та Росією. Міністерка спорту Великої Британії Надін Дорріс пообіцяла, що матиме розмову з відповідними керівними органами.

УЄФА у роздумах

Фінал Ліги чемпіонів повинен відбутись 28 травня 2022 року на "Газпром-Арені" у Санкт-Петербургу.

В УЄФА наразі не винесли точного рішення після розгляду справи. В Асоціації оцінюють усю ситуацію, перш ніж ухвалити рішення щодо фінального матчу.

Не виключено, що фінал Ліги чемпіонів буде перенесений на "Уемблі", що у Лондоні.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Головний тренер Манчестер Юнайтед відповів на запитання про можливе перенесення фіналу. Ральф Рангнік не думає про фінал, адже лише 1/8 фіналу, але вважає, що припинення війни в Україні та військових дій Росії більш важливе завдання, ніж проведення матчу Ліги чемпіонів.