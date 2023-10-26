Підстава від курйозного Онана: МЮ вимушено може повернути колишню зірку воріт

Манчестер Юнайтед розглядає повернення титулованого голкіпера, який раніше захищав їх володіння. Девід де Хеа може знову стати "червоним дияволом".

Англійський клуб серйозно придивляється до варіанту із повернення колишнього голкіпера команди. Це пов’язано із тим, що перший номер МЮ Андре Онана, який у липні 2023-го перебрався із міланського Інтера, пропустить декілька матчів "червоних дияволів" у поточному сезоні-2023/2024.

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Повернення "колишнього"?

Цей пропуск буде через те, що Онана вирушить зі збірною Камеруну на Кубок африканських націй, який відбуватиметься із 13 січня до 11 лютого вже нового 2024-го року. Якщо його національна команда дійде до фіналу змагань, то Андре пропустить аж 8 поєдинків МЮ.

Тому манчестерському клубу потрібно закрити цю прогалину у воротах у період відсутності Онана.

Тепер виникає лише питання, чи погодиться на це повернення сам 32-річний іспанський страж воріт, який після відходу із МЮ досі перебуває без клубу. У ЗМІ навіть була інформація, якщо Давід не знайде найближчим часом команди, то може повішати бутси на цвях.

Нагадаємо, що вкінці минулого сезону-2022/2023 дороги іспанського воротаря та МЮ розійшлись. Сторони не змогли вдарити по руках щодо нового контракту, адже "червоні дияволи" пропонували футболісту піти на зменшення зарплати – із 375 тисяч фунтів до 200-та тисяч за місяць. Однак така пропозиція не влаштувала чемпіона Англії.