Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ

У неділю, 24 жовтня, Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль у центральному матчі 9 туру англійської Прем'єр-ліги. Вболівальники цю зустріч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочнеться о 18:30 за київським часом. В Україні гру покаже телеканал Setanta Sports.

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися

В Україні канал Setanta Sports є відразу на декількох платформах. На Oll.tv канал доступний за підпискою oll inclusive. Її вартість складає 109 гривень на місяць.

Для перегляду каналу на платформі Megogo потрібно мати підписку "Спорт", "Максимальна" або "Оптимальна". Вартість підписок від 199 до 299 гривень на місяць.

Також канал доступний на сайті Setanta Sports. Підписка на один місяць складає 3 долари.