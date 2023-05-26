"Ви – не особливі, ми програємо кожного тижня": фанати Челсі знецінили перемогу МЮ

Лондонське Челсі зазнало 16-ї поразки у сезоні-2022/2023 в АПЛ. Манчестер Юнайтед без зайвих проблем розгромило "синіх".

Вже у першому таймі рахунок у матчі був 2:0 на користь "червоних дияволів". Голи у свій актив занесли Каземіро та Антоні Марсьяль. По перерві МЮ продовжило засмучувати голкіпера Челсі.

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Фанати "синіх" втратили віру у команду

М'яч ще двічі залетів у ворота лондонського клубу. Спершу Бруну Фернандеш зробив рахунок зустрічі 3:0, а вже через 5 хвилин Маркус Рафшфорд довів свою перевагу до 4:0. "Аристократи" спромоглись лише на гол престижу, який забив Жуан Фелікс.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу МЮ над Челсі 4:1.

Під час матчу фанати Челсі публічно показали, що не вірять у команду та вже звикли до поразок. Адже фіаско у матчі проти Манчестер Юнайтед стало вже 16-м у цьому сезоні АПЛ-2022/2023. Тим самим уболівальники "синіх" знецінили гру та старання "червоних дияволів".

Ви – не особливі, ми програємо кожного тижня,

– співали під час матчу фанати Челсі.