Футболісту Шахтаря дісталось м'ячем під час інтерв'ю: курйозне відео

Донецький Шахтар готується до матчу проти Колоса. Це буде центральний поєдинок 8-го туру УПЛ.

Вже 19 жовтня донецький клуб прийме суперника з Ковалівки на "Арені Львів". Початок зустрічі о 17:00. Майбутній опонент "гірників" посідає 7-ме місце у поточному сезоні УПЛ.

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Епічний момент під час інтерв'ю

Напередодні Іван Петряк розповів про атмосферу у команді прямо під час тренування та про командний захід. Лівий вінгер запевнив, що у колективі панує гарна атмосфера, а такі заходи лише зближують усіх футболістів та об'єднують одне ціле.

Після цих слів у Петряка влетів м'яч, який далеко від Івана розігрували його партнери по команді. Новачок Шахтаря із посмішкою на обличчі відреагував на такий епічний епізод.

Відео моменту влучання м'яча у Петряка

Іван Петряк лише 22 серпня 2022-го змінив угорський Фехервар на донецький Шахтар. Футболіст знову став "гірником", підписавши контракт до кінця червня 2026-го року. Петряк провів за донеччан 9 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Шахтар після 6-ти зіграних турів йде на другому місці в УПЛ, поступаючись лише 2 очками лідеру чемпіонату Дніпру-1.