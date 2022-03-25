Мужність, єдність, честь, свобода, це у нас у ДНК, – легенда збірної України Пятов

Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов прокоментував місяць війни в Україні проти Росії. Футболіст впевнений, що вже незабаром українці святкуватимуть перемогу.

Пятов: Їх не забрати й не зламати

37-річний голкіпер "гірників" ні вірить, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію минув вже місяць. Сім'я Андрія Пятова вдруге поспіль була змушена рятуватись від війни.

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Голкіпер Шахтаря розповів про особливості характеру українського народу. Пятов впевнений, що перемога України над ордою не за горами.

Наша країна показала якості, завдяки яким ми не дозволили статися так званому бліцкригу, який запланував ворог. Якості, невідомі ворогу. Мужність, єдність, честь, свобода. Ці якості викарбувані у нас в ДНК. Їх не забрати й не зламати,

– написав досвідчений голкіпер.

Відзначимо, що у ЗМІ з'явилась інформація начебто про перехід Пятова у румунське Стяуа. Однак воротар спростував цю інформацію, він залишається гравцем Шахтаря. Також чутки про свій перехід спростували Тарас Степаненко та капітан Динамо Сергій Сидорчук.

Також на початку війни ходили чутки про зацікавленість до 37-річного воротаря зі сторони нідерландського Феєнорда.

Повний текст публікації з інстаграму Пятова

Місяць пройшов... Не віриться…

Сьогодні багато хто розказує свою історію. Як почули перші вибухи, як рятувалися, як переживають. Моя родина у якомусь сенсі пережила дежавю, адже не вперше довелось рятувати дітей від війни. До цього неможливо звикнути…

Наша країна показала якості, завдяки яким ми не дозволили статися так званому бліцкригу, який запланував ворог. Якості, невідомі ворогу. Мужність, єдність, честь, свобода. Ці якості викарбувані у нас в ДНК. Їх не забрати й не зламати.

Ми вистоїмо, впевнений…

Усі ми подорослішали. Але всього ж місяць пройшов...