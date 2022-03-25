Пятов: Их не забрать и не сломать

37-летний голкипер "горняков" не верит, что сначала полномасштабное вторжение России на украинскую территорию прошло уже месяц. Семья Андрея Пятова вторично была вынуждена спасаться от войны.

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Голкипер Шахтера рассказал об особенностях характера украинского народа. Пятов уверен, что победа Украины над ордой не за горами.

Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не забрать и не сломать,

– написал опытный голкипер.

Отметим, что в СМИ появилась информация о переходе Пятова в румынское Стяуа. Однако вратарь опроверг эту информацию, оставаясь игроком Шахтера. Также слухи о своем переходе опровергли Тарас Степаненко и капитан Динамо Сергей Сидорчук.

Также в начале войны ходили слухи о заинтересованности в 37-летнем вратаре со стороны нидерландского Фейенорда.

Полный текст публикации из инстаграммы Пятова