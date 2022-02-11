Мужик хоче побитися, – Берінчик пояснив, чому Джошуа відмовився від відступних за бій з Усиком

Відомий український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО) поділився думкою про те, чому британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відмовився від відступних і вирішив провести реванш із чемпіоном світу WBA, WBO, IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Ентоні Джошуа усіма своїми діями показує, що наступний бій він хоче провести проти Олександра Усика. Британцю пропонували 90 мільйонів доларів за відтермінування бою з українцем.

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"Гроші? Та їх уже й так у Джошуа повно. Також якби і Усику сказали: "На тобі відступні", він сказав би, що вони йому не потрібні. Тут уже просто мужик хоче побитися. Бокс – це чоловічий вид спорту, тут потрібно доводити свою спроможність. Тут уже матеріальна цінність йде на другий план", – заявив Берінчик.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа