Мурашки по шкірі: Дзідзьо виконав гімн України на матчі збірної з футболу – відео

12 жовтня 2021 , 22:50
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Джерело:

24 канал

У вівторок, 12 жовтня, у Львові збірна України з футболу приймає у гостях команду Боснії та Герцеговини. Матч кваліфікації ЧС-2022 відбувається на "Арені Львів".

Перед стартовим свистком традиційно пролунав гімн обох держав. Національний гімн України виконав співак Дзідзьо. 

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Відео гімну Дзідзьо

Дзідзьо не вперше співає гімн

Автор: Юрій Семенюк