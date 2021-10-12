Мурашки по шкірі: Дзідзьо виконав гімн України на матчі збірної з футболу – відео
12 жовтня 2021 , 22:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 12 жовтня, у Львові збірна України з футболу приймає у гостях команду Боснії та Герцеговини. Матч кваліфікації ЧС-2022 відбувається на "Арені Львів".
Перед стартовим свистком традиційно пролунав гімн обох держав. Національний гімн України виконав співак Дзідзьо.
Дивіться також Ярмоленко шаленим голом розкрив ворота Боснії та Герцеговини: відео
Відео гімну Дзідзьо
Дзідзьо не вперше співає гімн
- Раніше Михайло Хома співав гімн України перед матчем з Литвою у відборі на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок відбувся у жовтні 2019 року і завершився перемогою України.
- У серпні 2020 року Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.