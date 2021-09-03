Мультимедаліст Крипак з рекордом здобув 5 "золото" на Паралімпіаді-2020: це 90 медаль України

Максим Крипак розпочав паралімпійський день для плавців із золотої нагороди. Українець став найкращим у запливі на 200 метрів комплексним плаванням.

Золотий заплив Крипака

Максим Крипак вже з перших метрів дистанції у класі SM10 захопив лідерство. Боротьбу йому нав'язав італієць Стефано Раймонді. Однак український плавець після екватору відірвався від суперника та фінішував першим.

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Українець здобув перемогу з паралімпійським рекордом. Крипак перевершив показник іншого українця Дениса Дуброва. Раймонді став другим. Трійку призерів замкнув Бас Таккен із Нідерландів.

Результати запливу

1. Максим Крипак (Україна) – 2:05.68 (паралімпійський рекорд)

2. Стефано Раймонді (Італія) – 2:07.68

3. Бас Таккен (Нідерланди) – 2:11.39

Це п'яте "золото" Крипака у Токіо та 7 медаль Паралімпіади-2020. Тепер у скарбниці українця 10 золотих нагород Паралімпійських ігор у кар'єрі та 15 медалей різних ґатунків.