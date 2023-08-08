Поки що без легендарної 7-ки Шеви: Мудрик отримав новий культовий номер у Челсі

Відбулись певні зміни ігрових номерів футболістів лондонського Челсі. Ці зміни не оминули увагою нашого Михайла Мудрика, якому дістався культовий номер.

У новий сезон Михайло Мудрик входить із новим ігровим номером. Лондонське Челсі зробило українця новою десяткою команди.

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У новий сезон із новим легендарним номером

Мудрик гратиме під 10-ю, яку у минулому сезоні носив американець Крістіан Пулишич. 24-річний нападник із США 13 липня 2023-го року перейшов в італійський Мілан.

А от під колишнім номером Мудрика (15-м) тепер гратиме новачок "синіх" Ніколас Джексон, який перейшов із іспанського Вільярреала. Новобранець лондонського клубу акцентований на атаку та гратиме на позиції чистого форварда.



Михайло Мудрик – нова десятка Челсі / Скриншот із сайт лондонського клубу

Такий вибір номера натякає на те, що у лондонському клубі довірять Мудрику. Адже не так легко отримати такий культовий номер, як 10-й.

На передсезонних зборах Мудрик ще грав у контрольних матчах Челсі під старим номером, який отримав після підписання контакту з "аристократами".

Вже 13 серпня Мудрик може провести свій перший матч під новим ігровим номером. У цей день Челсі у першому турі АПЛ-2023/2024 зіграє вдома проти Ліверпуля.

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