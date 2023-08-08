Поки що без легендарної 7-ки Шеви: Мудрик отримав новий культовий номер у Челсі
Джерело:офіційний сайт Челсі
Відбулись певні зміни ігрових номерів футболістів лондонського Челсі. Ці зміни не оминули увагою нашого Михайла Мудрика, якому дістався культовий номер.
У новий сезон Михайло Мудрик входить із новим ігровим номером. Лондонське Челсі зробило українця новою десяткою команди.
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У новий сезон із новим легендарним номером
Мудрик гратиме під 10-ю, яку у минулому сезоні носив американець Крістіан Пулишич. 24-річний нападник із США 13 липня 2023-го року перейшов в італійський Мілан.
А от під колишнім номером Мудрика (15-м) тепер гратиме новачок "синіх" Ніколас Джексон, який перейшов із іспанського Вільярреала. Новобранець лондонського клубу акцентований на атаку та гратиме на позиції чистого форварда.
Михайло Мудрик – нова десятка Челсі / Скриншот із сайт лондонського клубу
Такий вибір номера натякає на те, що у лондонському клубі довірять Мудрику. Адже не так легко отримати такий культовий номер, як 10-й.
На передсезонних зборах Мудрик ще грав у контрольних матчах Челсі під старим номером, який отримав після підписання контакту з "аристократами".
Вже 13 серпня Мудрик може провести свій перший матч під новим ігровим номером. У цей день Челсі у першому турі АПЛ-2023/2024 зіграє вдома проти Ліверпуля.
Скромний початок кар'єри Мудрика у Челсі
- 15 січня 2023 року Михайло Мудрик став футболістом Челсі.
- Контракт українського лівого вінгера розрахований до кінця червня 2031 року.
- У минулому сезоні встиг зіграти за "синіх" у 17 матчах, у яких віддав дві дебютні результативні передачі. Поки що відзначився одним голом, але у товариському поєдинку під час турне у США у ворота Брайтона. Цікаво, що Михайло забив команді свого колишнього наставника у Шахтарі Роберто Де Дзербі.