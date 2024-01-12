Конкурента посадять на лаву: британська преса пророкує Мудрику вихід у старті проти Фулхема

Вже у суботу, 13 січня, Челсі проведе свій матч 21-го туру АПЛ проти Фулхема. Не виключено, що у складі "синіх" будуть зміни, якщо порівнювати із попереднім поєдинком.

Британська преса передає, що головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно був розлючений та розчарований поразкою від Мідлсбро у першому матчі Кубка ліги 1:0. Тому вдасться до ротацій складу у найближчому поєдинку.

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Почеттіно вдасться до ротацій лівого флангу атаки

Очікується, що аргентинський наставник посадить на лаву запасних Рахіма Стерлінга та довірить місце у старті Михайлу Мудрику, який не грав у попередньому турі АПЛ проти Лутона (2:3). Українець ту гру провів на лаві запасних "синіх".

Обоє грали у півфіналі Кубка англійської ліги, але не допомогли лондонському клубу уникнути ганебної поразки від представника Чемпіоншипу. Нагадаємо, що тоді після матчу наставник лондонців залишився незадоволений грою гравців, які з'явились на полі із заміни, у тому числі Мудриком, який вступив у зустріч на 63-й хвилині.

Для Мудрика наступний матч стане 22-м у поточному сезоні-2023/2024, якщо вірити британській пресі щодо заміни лівого флангу. У вже зіграних поєдинках 23-річний футболіст забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Челсі потрібно лише перемагати, аби покращити свою ситуацію у турнірній таблиці АПЛ. Поки що після 20-ти турів "аристократи" йдуть на 10-му місці, набравши 28 балів.

У Фулхема справи трішки гірші – 24 очки та лише 13-та сходинка.

Матч АПЛ Челсі – Фулхем відбудеться 13 січня о 14:30 за київським часом.