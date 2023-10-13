"London is red": Мудрик став "жертвою" провокації фаната збірної України – конфліктне відео

13 жовтня 2023, 14:15
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Підготовка збірної України до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії вже на фінішній прямій. Напередодні тренування із провокацією від уболівальників "синьо-жовтих" зіштовхнувся Михайло Мудрик.

22-річний лівий вінгер у січні 2023-го перебрався із Шахтаря у лондонське Челсі. Але йому досі нагадують про зірваний перехід в Арсенал. Тепер подібна провокація із Михайлом Мудриком сталась вже у розташуванні збірної України, пише 24 Канал.

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Закрив рот уболівальнику

Футболіст люб'язно зробив селфі з фанатом перед тим, як сісти в автобус "синьо-жовтих". Коли він вже підіймався сходами у транспорт Михайло у спину почув вигук від одного з уболівальників: "London is red".

Фан пригадав українцю той момент, коли він ледь не став "каноніром", але в останній момент обрав синю частину Лондона. Хоча уболівальники та ЗМІ вже одним оком бачили Михайла у футболці Арсенала, де грає його партнер по збірній Олександр Зінченко. Їх об'єднанню так і не судилось здійснитись. 

Мудрик не розгубився у ситуації та одразу у відповідь дорікнув уболівальнику: "Що ж ти фоткаєш тоді?".

Після цієї відповіді футболіст зайшов в автобус, а фанати вже нічого не знайшли, що відповісти на запитання лівого вінгера "аристократів".

Відео словесного конфлікту Мудрика з фаном

  • Нагадаємо, що Мудрик перейшов у Челсі у січні 2023-го, провівши вже за "синіх" 25 матчів (1 гол та 2 асисти).
  • Контракт українця із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2031-го.
  • Гра лівого вінгера із України відверто не вражає в АПЛ. Наразі Михайло ніяк не може стати стабільним гравцем основи та навіть бути чутки про можливий відхід зі команди.
  • Однак покращити ситуацію намагається самотужки головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно, який намагається повернути впевненість в українця.
До слова. Наразі усі думки Мудрика сконцентровані на збірній України, яка вже 14 жовтня прийме у Празі Північну Македонію. 17 жовтня команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти Мальти. Обидва поєдинки будуть у рамках відбору на Євро-2024. 
Автор: Софія Кулай