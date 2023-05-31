Українська ракета: Мудрик увійшов в трійку найшвидших гравців АПЛ

Український футболіст Михайло Мудрик лише в січні 2023 року перейшов в Челсі. Але вже за цей час встиг відзначитися в АПЛ одним досягненням.

Мудрик відзначається чималою швидкістю, яку він може розвинути під час матчу. Це він продемонстрував і в АПЛ, увійшовши в трійку найшвидших гравців чемпіонату.

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В одному з матчів українцю вдалося розвинути швидкість 36,63 кілометра за годину. Зараз це третій показник в цьому сезоні в АПЛ. Українця випереджають лише Бреннан Джонсон з Ноттінгем Форест (36,7 км/год) та Кайл Вокер з Манчестер Сіті (37.31 км/год).

При цьому Мудрик провів лише 15 матчів в АПЛ в цьому сезоні, в яких вийшов у стартовому складі 7 разів. Натомість Джонсон зіграв 38 матчів, а Вокер – 28.

Варто відзначити, що це не вперше Мудрик демонструє таку швидкість під час футбольного матчу. 25 жовтня 2022 року тоді ще гравець Шахтаря розігнався до 36,6 кілометра за годину в матчі Ліги чемпіонів проти Селтіка на виїзді. У донецькому клубі тоді заявили, що це новий рекорд клубу за швидкістю.