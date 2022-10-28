Шахтар офіційно повідомив, що Мудрик встановив рекорд клубу за швидкістю. У матчі проти Селтіка на виїзді в Лізі чемпіонів 25 жовтня футболіст розігнався до 36,6 кілометра за годину.
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У Шахтарі відзначили, що це новий рекордний показник у клубі від моменту відстежування.
Варто відзначити, що Мудрик забив гол у ворота Селтіка, принісши нічию для Шахтаря. Завдяки цьому команда гарантувала собі щонайменше третє місце в групі, а відтак і вихід в єврокубкову весну. І зберегла шанси поборотися за друге місце в групі, яке дає право виступити в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Водночас портал Transfermarkt має дещо інші дані щодо найшвидшого гравця. У жовтні 2021 року там опублікували дані про найшвидших гравців в Лізі чемпіонів. І там перше місце посідав інший гравець "гірників" на той час – Маркос Антоніо. А його швидкість становила 38,6 кілометра за годину.