Збив павутиння з воріт: Мудрик на тренуванні забив дивовижний гол у дев'ятку – відео

Лондонський Челсі продовжує свою підготовку до сезону. Наразі команда проводить тренувальний збір у США.

Останнім часом все більше схвальних відгуків з'являється щодо Михайла Мудрика у складі Челсі. Українець починає адаптовуватися у новій команді. Черговим підтвердженням став епізод із тренування.

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Фантастична влучність

Перед останнім контрольним матчем у рамках підготовки до сезону, який підопічні Почеттіно зіграють проти Боруссії Дортмунд, українському вінгеру Михайлу Мудрику вдалося забити красивий гол дальнім пострілом.

Мудрик під час однієї з атак своєї команди на двухсторонці зручно обробив м'яч під удар та влучив у самісіньку дев'ятку, чим вразив усіх присутніх, які схвальними вигуками оцінили гол українця.

Дивіться відео голу Мудрика

Зазначимо, що Михайло під час передсезонки зіграв у двох матчах за свій клуб та забив один гол.

. Свій перший офіційний матч у сезоні-2023/2024 Челсі зіграє проти Ліверпуля. Гра відбудеться 13 серпня у рамках першого туру АПЛ.