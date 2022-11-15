Мудрик зізнався, чи засмутиться, якщо взимку не покине Шахтар

Михайло Мудрик дав відверте інтерв'ю Владі Седан, журналістці та дружині Олександра Зінченка. Лівий вінгер Шахтаря розповів про майбутнє у Шахтарі.

Топові гранди Європи продовжують стежити за Михайлом, серед них лондонський Арсенал. Мудрик відверто розповів, чи хотів би вже у найближче трансферне вікно покинути донецьку команду.

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Мудрик: Це підкуповує, що у команді є українець

На тлі чуток Мудрик розповів, чи з'являються у його голові думки про матчі у футболці Арсенала та ще й на одному фланзі із земляком Олександром Зінченком.

Він має реальну нагоду пограти із Зінченком в одній команді не лише на рівні збірної України. Звісно, якщо усі чутки про Арсенал, це не лише вигадки інсайдерів та ЗМІ. Уболівальники "канонірів" вже закидали інстаграм футболіста коментарями.

"Чи думав про те, щоб грати із Зінченком на одному фланзі в Арсеналі? Так. Це підкуповує, що у команді є українець. До речі, несподіванкою стало, скільки вболівальників Арсенала мені писали, щоб я переходив до них, що їм потрібен. Фанати жодного клубу так не писали, як вони. Це приємно", – сказав лівий вінгер Шахтаря.

Михайло зізнався, чи засмутиться, якщо взимку не змінить УПЛ на топову лігу Європи. Цікаво, що перед відповіддю Мудрик взяв паузу.

Чи сильно засмучусь, якщо взимку не відбудеться трансфер? Так,

– відверто відповів Мудрик.

В інтерв'ю талановитий "гірник" назвав три клуби, тренери яких вже контактували з ним. Але жодна розмова не закінчилась трансфером.

У Мудрика є чинний контракт із Шахтарем до кінця 2026 року. У цьому сезоні Михайло вже провів у помаранчево-чорній футболці 16 матчів, у якій відзначився 8 голами та стількома ж асистами.