Займає особливе місце у серці, – Мудрик розповів, чому вирішив допомогти "молодіжці" на Євро
Джерело:ВЗБІРНА
Лівий вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик потрапив у заявку "молодіжки" на Євро-2023. Футболіст пожертвує відпусткою заради допомоги національній команді.
Доволі приємно було побачити Михайла Мудрика та інших збірників у "молодіжці", яка поїде на чемпіонат Європи-2023. Разом із гравцем Челсі у заявці знайшлось місце іншим футболістам головної команди країни – Анатолія Трубіна, Георгія Судакова та Владислава Ваната.
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Мудрик: Я не можу не поїхати
Усі четверо поїдуть у розташування "молодіжки" після двох матчів за команду Сергія Реброва.
Мудрик розповів, чому вирішив допомогти молодіжній збірній на Євро-2023.
Я поїду. Я хочу допомогти команді. Я багато з нею пройшов і вона займає особливе місце в моєму серці. Я не можу не поїхати,
– сказав Михайло.
Попереду у Мудрика ще два матчі за збірну Реброва. 16 червня підопічні Сергія Станіславовича зіграють проти Північної Македонії, а вже 19 червня – проти Мальти. Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору на Євро-2024. Це першій офіційні поєдинки для Реброва на чолі головної команди країни.
Відзначимо, що у товариському матчі проти Німеччини Мудрик став автором результативної атаки. Саме після удару Михайла та рикошету Рюдігера м'яч опинився у воротах "бундестім", а сама зустріч закінчилась мировою 3:3.
- Нагадаємо, що 13 червня підопічні Руслана Ротаня обіграли у товариському матчі Кувейт 2:0. Голи за "молодіжку" забивали В'юнник та Сікан.
- 16 червня о 19:00 (з київським часом) молодіжна збірна України зіграє ще один товариський матч проти Ірландії.
- Вже 21 червня наша "молодіжка" проведе свій перший поєдинок на Євро-2023. Суперником української збірної буде Хорватія. Також у груповому раунді команда Ротаня зіграє проти Румунії (24 червня) та Іспанії (27 червня).