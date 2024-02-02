Мудрик підтвердив чутки про інтерес з боку європейського топ-клубу
Джерело:LegionersUa
Український вінгер Михайло Мудрик розповів про інтерес від топового клубу Європи. Він підтвердив, що його представник контактував з командою.
Михайло Мудрик підтвердив інтерес з боку мюнхенської Баварії. Раніше про це активно писали в ЗМІ.
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Мудрик розповів про перемовини з Баварією
"Наскільки я знаю, то мюнхенська Баварія контактувала з моїм представником", – розповів Мудрик.
Зазначимо, що раніше видання The Athletic повідомляло, що Баварія під час зимового трансферного вікна розглядала варіант з підписанням Михайла Мудрика.
Мюнхенський клуб у кінці січня активно шукав нового атакувального гравця через серйозну травму у Кінгслі Комана. Серед опцій була можлива оренда 23-річного українця, але від цієї ідеї відмовились.
У підсумку клуб просто домовився з Гранадою про перехід Браяна Сарагоси у січні – раніше вже була укладена угода щодо його трансферу влітку.
Статистика Мудрика у сезоні
- Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла Мудрика у Шахтаря минулої зими за 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів бонусів.
- З того часу він провів за Челсі 41 матч. Український гравець відзначився 4 голами та 4 асистами.
- В останніх 10 іграх Мудрик лише двічі вийшов у стартовому складі лондонців.