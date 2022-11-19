Дніпро-1 пропустив гол у матчі проти Шахтаря на 17-й хвилині, коли відзначився Мудрик.

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Та вже за чотири хвилини рахунок на табло був рівним. Гол у ворота "гірників" забив Олександр Піхальонок.

Гольова атака розпочалася з того, що Адамюк обіграв суперника ще на своїй половині поля. Після чого віддав пас вперед на Довбика по правому флангу. Нападник у штрафному майданчику дійшов майже до краю поля. Після чого віддав п'ятою пас назад на Гуцуляка. А вже він зробив простріл низом ліворуч на Піхальонка. Гравець вирішив не пробивати в дотик, як на це сподівався голкіпер. А лише другим дотиком відправив м'яч у ворота.

Відео голу Піхальонка

Для Піхальонка це п'ятий гол в УПЛ в цьому сезоні.

Варто відзначити, що Піхальонок – вихованець Шахтаря. До Дніпро-1 він перейшов у 2020 році.