Мудрик підняв настій фанату мармеладкою у формі серця: кумедне відео
У суботу, 13 січня, відбувся матч 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги між лондонськими Челсі та Фулгемом. Український вінгер Михайло Мудрик провів матч на лаві запасних.
Український футболіст залишив незабутні враження у вболівальників. Коли Мудрик проходив повз трибуни, один із фанатів привернув увагу Михайла, і в відповідь отримав від вінгера мармеладне серце в якості подарунка, пише 24 Канал.
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Кумедний вчинок Мудрика: вболівальник в захваті
Такий скромний подарунок неабияк потішив вболівальника. Цей момент потрапив на відео.
Мудрик подарував фанату цукерку: дивіться відео
Зазначимо, що це другий матч поспіль в АПЛ, в якому українець не з’явився на полі.
В цьому сезоні Михайло Мудрик провів 20 матчів за Челсі, відзначившись 4 забитими м’ячами та 1 гольовою передачею.
Челсі – Фулгем: як минув матч
- У першій половині гри «сині» зазнавали труднощів у забиванні м'яча в сітку суперника, але в доданий арбітром час Фулгем сам спричинив собі неприємності. Захисник гостей, зробивши підкат, сфолив на гравці Команди Челсі, заробивши пенальті. Коул Палмер вирішив виконати 11-метровий удар, і впевнено обіграв воротаря, забивши гол, який став вирішальним для своєї команди.
- Ця перемога над Фулгемом допомогла Челсі піднятися на восьму позицію в чемпіонаті Англії.