Мудрик та Булеца оформляють британську візу, щоб зіграти проти Шотландії у відборі на ЧС-2022

Збірна України з футболу у плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонату світу 2022 року зіграє проти Шотландії. Матч відбудеться на виїзді, тож українським гравцям потрібна британська віза.

Деякі українські футболісти мають британські візи (мова йде не лише про гравців які виступають в Англії). Інші ж змушені подати документи для її виготовлення. Для цього вони прибули в Будинок футболу в Києві 13 січня.

Окрім гравців, які традиційно викликаються на матчі національної збірної (воротар Ворскли Дмитро Різник, голкіпер Шахтаря Андрій П’ятов, а також півзахисники Динамо Микола Шапаренко та Олександр Караваєв), серед присутніх були й потенційні новачки "синьо-жовтих". Це вінгер Шахтаря Михайло Мудрик. Також в будинку футболу помітили й атакувального півзахисника Зорі Сергія Булецу.

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Якщо для Мудрика виклик до національної збірної України може стати дебютним, то Булеца вже має у своєму активі три матчі за головну команду. Він дебютував в матчі проти Чехії 8 вересня 2021 року. Також він зіграв у двох матчах відбору в жовтні – проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. У всіх трьох матчах він виходив на заміну. На матчі збірної України в листопаді Булеца не отримав виклику.

Варто додати, що головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що на збори перед матчем проти Шотландії загалом буде викликано 36 гравців. Тож там будуть і новачки. Однак чи потраплять вони до остаточної заявки на матч – поки невідомо.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 24 березня в Глазго. Якщо Україна переможе в цій грі, то в фінал кваліфікації вона зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Ця гра відбудеться 27 березня, і теж буде гостьової для української команди.