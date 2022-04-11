Мучила совість, – капітан Динамо розповів, чому виїхав з України у перші дні війни

Один із лідерів Динамо Сергій Сидорчук розповів, як через напад Росії виїхав із України у Румунію. Футболіст зазначив, що не міг вчинити інакше через сім'ю та вагітну дружину.

Сидорчук: Всі хлопці мене зрозуміли і підтримали

Опорник київського клубу проживає недалеко від аеропорту Жуляни, тому звуки вибухів почув у власній домівці. Сергій Сидорчук назвав 24 лютого найгіршим днем у його житті.

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Майже одразу капітан Динамо вийшов на зв'язок із захисником Шахтаря Сергієм Кривцовим, який проживає зовсім поруч. Після ще одного вибуху родини гравців дві ночі спали у машинах на паркінгу. Також до них доєдналась сім'я голкіпера Шахтаря Андрія Пятова.

Сидорчук зізнався, що футболісти отримали максимальну підтримку від клубу. Усі охочі могли поселити свої сім'ї у підвальному приміщенні на базі.

У родині Сергія була ще одна додаткова складність. Дружина футболіста була на останньому місяці вагітності. Вони до останнього не хотіли виїжджати з рідної країни, але агресія Росії лише збільшувала тривожність Сидорчука.

"Намагалися зберігати спокій, але здригнулися, коли стало відомо, що ці нелюди почали стріляти по дитячих лікарнях. А тут ще пройшла інформація, що в теорії може бути виїзд Динамо на благодійні матчі. Нам кажуть: "Якщо ви народите в Києві, потім виїхати буде складно". Загалом, переконали", – розповів динамівець.

Я ж капітан. Ми з пацанами були всі разом, і я поїхав першим. Втім, всі хлопці мене зрозуміли і підтримали. Переконав і дружину, а коли, вже за кордоном, ми побачили ці кадри з маріупольського пологового будинку, Аня просто розридалась. Совість, звичайно, мучила. Але як я міг вчинити? У нас троє маленьких дітей, дружина в положенні. Як однієї впоратися за кордоном? Та й закон я не порушував – виїхав на правах багатодітного батька,

– зізнався Сидорчук.

Родина капітана Динамо виїхала у Румунію, де максимальну допомогу сім'ї надав головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. Сидорчук вдячний "Містеру" за підтримку та румунам за теплий прийом.