Можу показати, як побити Усика, – Брієдіс хоче провести реванш з українцем

Латвійський боксер Майріс Брієдіс пригадав поєдинок з Олександром Усиком. Він заяви, що хоче повторно зустрітися з українцем.

Майріс: сподіваюся, що у нас буде друга частина

Брієдіс розповів про бій з українським боксером. Він переконаний, що зможе перемогти Олександра у майбутній зустрічі.

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"Це був дуже складний бій для мене та Усика, але у нас вийшов величезний бій. Я сподіваюся, що у нас буде друга частина. Але якщо трапиться реванш, я обіцяю всім людям, що цей бій буде цікавішим. Зараз у мене та Олександра більше досвіду. Ось чому я хочу змагання. Відчуваю, що можу більше, і можу показати, як побити Усика", – сказав боксер.

За словами боксера, він вже говорив з Усиком про реванш.

Йому треба побити Тайсона Ф'юрі, а потім буду я,

– наголосив латвієць.

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