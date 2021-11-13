Можна було купити не одну квартиру, – Гармаш розповів про найбільший штраф у Динамо

Півзахисник Динамо Денис Гармаш зазначив, що йому часто доводилося платити за витівки на полі. Також гравець назвав свої найбільші штрафи за футбольну кар'єру.

"Сума перебільшує 100 тисяч доларів"

Гравець збірної України заявив, що якщо зібрати всі його штрафи до купи, то вийде чимала сума.

Читайте також Є над чим працювати, – Маліновський розповів про своє повернення до збірної України

Якщо назбирати всі, то квартиру можна купити, і не одну,

– зазначив футболіст.

За словами Гармаша, один із чималих штрафів він заплатив після гри з Лаціо. У 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/2018 у Римі нападник киян після фінального свистка за розмови з арбітром отримав другу жовту картку, яка перетворилась на червону.

"Тоді ще президент мені дзвонив і "напхав". Але я і так пропускав би матч-відповідь через перебір жовтих. Нормальна сума була, пристойна", – сказав Денис.

Виявилося, що за цю витівку форвард заплатив не найбільший штраф у своїй кар'єрі. Він відмовився називати суму, але заявив, що його сума перебільшує 100 тисяч доларів. Футболіст додав, що такі кошти він платив не за одне порушення, а за цілий рік.

Кар'єра Гармаша в Динамо