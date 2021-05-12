Динамо дізналося можливих суперників у Лізі чемпіонів

У єврокубковий сезон-2021/2022 київське Динамо вступить останнім з українських клубів. Чемпіонський титул УПЛ дозволив команді Мірчі Луческу опинитися одразу в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Можливі суперники Динамо

Крім "біло-синіх" це зробили ще 12 клубів: Манчестер Сіті (Англія), Манчестер Юнайтед (Англія), Атлетіко (Іспанія), Реал (Іспанія), Барселона (Іспанія), Севілья (Іспанія), Баварія (Німеччина), Лейпциг (Німеччина ), Інтер (Італія), Спортинг (Португалія), Аякс (Нідерланди), Зеніт (Росія).

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Зазначимо, що лише з Зенітом (як і з іншими російськими клубами) Динамо розведуть по різних групах. Всі інші команди – прямі конкуренти киян по групі Ліги чемпіонів.