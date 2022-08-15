Закрив двері перед новачком АПЛ: Маліновський не хоче переходити у Ноттінгем Форест

Руслан Маліновський близький, щоб у це літнє трансферне міжсезоння змінити команду. Український півзахисник має декілька варіантів продовження кар'єри.

Маліновський може покинути Бергамо

29-річний атакувальний півзахисник таки може цього літа покинути Аталанту. Головний тренер бергамівського клубу Джан П'єро Гасперіні теж не виключив трансферу Маліновського.

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У ЗМІ поширювалось багато чуток про можливий перехід у Ноттінгем Форест, який начебто вже навіть зробив пропозицію клубу Серії А у розмірі 15 мільйонів євро. Але така сума не задовольнила вибагливі фінансові смаки Аталанти, яка хоче заробити на переході українця 20 – 22 мільйони.

. За даними Transfermarkt , вартість Маліновського складає 28 мільйонів євро. Контракт Руслана з Аталантою спливає 30 червня 2023 року.

Журналіст Віктор Вацко розповів, що Руслан не розглядає варіанту з новачком АПЛ. Натомість у футболіста збірної України є декілька варіантів продовження кар'єри. Маліновський веде перемовини з неназваним клубом. На українця є претенденти з АПЛ та французького чемпіонату.

У новому сезоні Аталанта стартувала з виїзної перемоги над Сампдорією (0:2). Маліновський взяв участь у другому голі, відзначившись результативною передачею.