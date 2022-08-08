Срна заінтригував можливим повернення Де Дзербі у Шахтар

Донецький Шахтар готується до сезону-2022/2023 під керівництвом нового наставника Ігоря Йовічевіча. Хорват замінив на тренерському містку Роберто Де Дзербі.

Срна: Мої двері завжди будуть для нього відчинені

Через війну італійський спеціаліст достроково розірвав співпрацю з Шахтарем. 11 липня стало відомо, що Роберто Де Дзербі попрощався з "гірниками" за обопільною згодою обох сторін.

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Директор з футболу у донецькій команді Даріо Срна розповів про останню розмову Де Дзербі. Він повністю розуміє таке рішення італійського фахівця. Шахтар та Роберто розійшлись мирно потиснувши руки.

Срна запевнив, що його двері завжди відчинені для колишнього наставника "гірників, тому Даріо впевнений, що у майбутньому дороги Де Дзербі та Шахтаря можуть знову перетнутись.

Я розумію його вибір. Роберто – хороша людина, і коли він сказав мені, що хоче розірвати контракт, я пообіцяв йому, що ми зустрінемося знову. Мої двері завжди будуть для нього відчинені. Я впевнений, що це було не "Прощавай", а скоріше, "До побачення",

– сказав Срна.

Новим клубом у тренерській кар'єрі Де Дзербі міг стати клуб французької Ліги 1 – Марсель. Однак керівництво команди забракувало італійського наставника через незадовільні результати на чолі Шахтаря. Тому Роберто продовжує шукати собі новий клуб.

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