Місакі Дой (Японія) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (6:7, 4:6)
1 годину 52 хвилини знадобилось українській тенісистці, щоб принести першу перемогу команді у протистоянні проти Японії. Україна повела у рахунку на Кубку Біллі Джин Кінг – 0:1, пише 24 канал.
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Перший сет, у якому обидві тенісистки не показували відкриту гру, був наповнений драматичних моментів та емоцій. У підсумку непоступлива боротьба перевела сет у тай-брейк, на якому Костюк просто не залишила шансів для Дой – 1:7. Те єдине очко для японки Марта віддала аж під час сьомого розіграшу. За партією 6:7.
Перший бал для України
Друга партія була більш відкритою та видовищною. Зовсім трішки не вистачило Місакі, щоб знову перевести гру у тай-брейк. Але цього разу було без нього. Хоча сет тривав за схожим сценарієм, який тенісистки показали у першій партії.
Дівчата видали затяжний третій та четвертий гейми. По одному з них взяла Дой та Костюк, яка якраз зрівняла рахунок у матчі 2:2 за геймами.
Далі японка двічі виходила уперед, але українка скорочувала відставання. Ключовим став дев'ятий гейм, коли Костюк з подвійним брейком взяла розіграш на подачі суперниці – 4:5.
Десятий гейм другої партії став останнім у матчі. І знову Марта довела гру до подачі на поєдинок за своєї переваги у два брейк-пойнти.У підсумку – 4:6, перемога Костюк.
Марта Костюк зібралась, втамувала хвилювання, емоції та виграла у Дой у надскладному матчі.