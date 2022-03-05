Мої думки з футболістами, які залишилися на базі, – Луческу підтримав гравців Динамо

Наставник Динамо Мірча Луческу покинув територію України після повномасштабного вторгнення російських військ. Наставник перебрався до своєї батьківщини Румунії.

Луческу висловився про повномасштабне вторгнення російських окупантів. Сам фахівець встиг виїхати з України, про на базі киян лишилися футболісти.

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"Вважаю, що кожен, хто має можливість допомогти – допоможе. Я нічого особливого не робив. Українці дуже задоволені та вдячні за допомогу, отриману від румунів.

Я дуже втомився, у мене було багато роботи, і мої думки разом з гравцями, що залишилися на базі. Вони намагаються триматися разом, нам вдалося вивести дружин та дітей гравців, а вони залишилися на базі, за 30 кілометрів від Києва. Побачимо, як далі все розвиватиметься, я сподіваюся, що колись усе закінчиться", – сказав наставник киян.

Раніше Луческу розповідав, що допоміг виїхати до Румунії капітану Динамо Сергію Сидорчуку.

Згідно із вимогами загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну протягом 90 днів.

Виняток надається тим, хто має не менше трьох дітей, як у випадку із Сидорчуком.

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