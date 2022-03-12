Фінансова допомога від Швейцарії

Українська фристайлістка розповіла, які країни протягнули руку допомоги після того, як в Україні розпочалась війна. Ольга Полюк зазначила, що отримала чимало дзвінків та повідомлень від іноземних представників спорту зі словами підтримки та пропозиціями допомоги.

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Найефективніше на ці жахливі події в Україні зреагували у Швейцарії. Їх збірна за 4 – 5 днів зібрала понад 170 тисяч доларів. Також команда відправила п'ять автівок у рідну країну Полюк із гуманітарною допомогою українському народу.

Хто така Ольга Полюк 34-річна українська фристайлістка, уродженка Хмельницького, учасниця чотирьох зимових Олімпійських ігор, чемпіонату світу та Кубка світу. Найвищу позицію на Олімпіаді посідала у 2014 році в Сочі – 15-те місце.

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