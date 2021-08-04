Моя молодість перемогла досвід, – борчиня Коляденко про омріяну олімпійську медаль

Ірина Коляденко здобула другу "бронзу" України на Олімпіаді-2020 з жіночої боротьби. Українка прокоментувала свій виступ проти представниці Латвії.

"Було дуже важко емоційно"

22-річна українська борчиня відзначила емоційну складову під час виступів на Олімпіаді. Анастасія Григор'єва, суперниця з Латвії, вже декілька разів зустрічалась на різних турнірах з Коляденко. Тому суперниця була добре знайома Ірині.

Як це було Борчиня Коляденко у розкішному стилі взяла "бронзу" Олімпіади у Токіо

Коляденко пройшла складний шлях до поїздки у Токіо. Але красивим підсумком цієї складної дороги стала бронзова медаль: "Було важко, але я рада, що пройшла цей шлях. Підсумок – медаль"

Чесно кажучи, було важко, перш за все емоційно. Спершу був ліцензійний турнір в Україні, потім ще потрібно було виграти ліцензію на вагу і готуватися до Ігор. І потрібно було постійно тримати форму, тому що ліцензія не на прізвище, а на вагу,

– розповіла українка.

Спортсменка зізналась, що і раніше перемагала латвійку. Після Олімпійських ігор Ірина візьме час на відпочинок, а вже згодом із тренерами буде складати свій план на наступні змагання.

Я вже боролася з Григор'євою раніше, перемагала. Напевно, моя молодість перемогла досвід. Тепер потрібно відпочити, відновитися,

– радіє Коляденко.

Як Коляденко здобула "бронзу"

У бронзовому фіналі першою здобула бал Анастасія Григор'єва. Однак українка швидко зрівняла цифри на табло – 1:1. Коляденко була агресивнішою на килимі та йшла в атаку. її активність призвела до того, що вона першою вирвалась вперед – 2:1. Сталось це після захвату ноги суперниці.

Вже через декілька секунд українська борчиня додала у свій актив ще один бал (3:1). Коляденко не дала Григор'євій зробити бодай одну результативну дію