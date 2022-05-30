Моя історія з Баварією закінчена, – Левандовський заявив про бажання покинути клуб

Форвард Баварії Роберт Левандовський заявив, що не має бажання залишатися у клубі. Він хоче покинути команду у літнє трансферне вікно.

Левандовський: Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшої співпраці

Контракт Левандовського з Баварією закінчується в червні 2023 року. Раніше агент футболіста Піні Захаві заявляв, що поляк хоче змінити мюнхенську команду на клуб мрії.

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Сам футболіст тривалий час не підтверджував цю інформацію. Перебуваючи у таборі збірної Польщі, він розповів, що насправді хоче покинути мюнхенський клуб.

Сподіваюсь, того, що я скажу зараз, достатньо. Що більше питань не буде потрібно. На сьогодні я точно знаю, що моя історія з Баварією закінчена,

– сказав Роберт.

Він не назвав причину відповідного рішення, але натякнув, що в останні декілька місяців відчув погіршення відносин у клубі.

"Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшої співпраці. Перехід буде хорошим рішенням для обох сторін. І я вірю, що Баварія не зупинить мене лише для того, щоб це зробити", – додав Левандовський.

Раніше повідомлялось про те, що Роберт домовився з Барселоною про контракт на 3 роки. Головний тренер каталонської команди Хаві визнавав, що трансфер поляка є "варіантом" саме через те, що Левандовський хоче покинути Баварію.

Кар'єра Левандовського у Баварії