Моторошний удар блискавки й потоп: Формула-1 скасувала заїзди на гран-прі Росії – відео

Росії попри всі скандали з допінгом у спорті вдається проводити великі турніри, як от фінал Ліги чемпіонів, чи етап Формули-1. Якщо чиновники закривають очі на численні зашквари Росії, то матінка природа – ні.

Погода проти гран-прі Росії

Етап у Сочі розпочався ще 24 вересня вільними заїздами. Уже тоді команди Формули-1 побоювалися, що кваліфікація та гонка будуть під загрозою зриву через погану погоду.

До речі Ферстаппен і Леклер стартуватимуть останніми на гран-прі Росії: що сталося

Передбачення команд справдилися: у суботу, 25 вересня, Формула-1 офіційно скасувала третю практику. У Сочі сильний дощ, що не дозволило вчасно провести ще й першу гонку у класі Формула-2.

Оператори Формули-1 навіть зуміли впіймати на камеру блискавку.

Організатори Формули-1 вирішили, що кваліфікація відбудеться ще 25 вересня або в неділю вранці. Якщо з якихось причин кваліфікація не відбудеться, то стартова решітка гран-прі визначиться за підсумками другої практики.

За її результатами першим стартуватиме Валттері Боттас з Mercedes.

Що відомо про етап у Росії

Кваліфікація гран-прі Росії має стартувати 25 вересня о 15:00 за київським часом. Гран-прі заплановане на неділю, 26 вересня.

"Жертвами" гран-прі Росії вже стали Антоніо Джовінацці з Alfa Romeo та механік Mercedes.

Перший розбив свій болід, а механіка на піт-лейн збив семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон.