"Гематома на голові та ребрах": українка потрапила серйозний завал на чемпіонаті Європи

Українська велосипедистка Анна Соловей потрапила у завал на Мультиспортивному чемпіонаті Європи. Спортсменка отримала серйозні ушкодження.

Соловей: Я безмежно фартова

Українка взяла участь у жіночому омніумі. Вона виступила у трьох з чотирьох етапів омніуму, і хоча не здобула великої кількості очок перед вирішальним етапом, продовжувала змагатися за високі місця.

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Завершальним етапом омніуму стала гонка на очки. На жаль, для Соловей вона закінчилася достроково. Спортсменку відразу госпіталізували після зіткнення.

За 33 кола до кінця Анна в'їхала у завал велосипедисток, що впали попереду неї. І невдало приземлилася: на повторі було видно, як українка зробила сальто та впала на спину.

На щастя, велосипедистка знаходилася при тямі після падіння. Вона хотіла самостійно підвестися на ноги, але їй це самостійно не вдалося.

Я безмежно фартова. Падіння було дуже сильним, гематома на голові та ребрах. При падінні – забій ребер та нестача кисню, бо я не змогла самостійно вдихати, а також знепритомнення. Потім я прокинулась вже під кисневою маскою. Перше, чому я зраділа – це тому, що відчувала ноги і руки. Перше, що мене тривожило – чи не розірвали мені ребра якісь органи чи легеню, таке відчуття, наче ніж в ребра проштрикнули. Я сильно вдарилась головою, тож була щаслива не відчувати такий же біль і в шиї – значить, шия не зламана,

– розповіла Анна.

Що відомо про спортсменку