Мотор стартував з перемоги у гандбольній Лізі чемпіонів

Гандбольний клуб Мотор зіграв перший матч на груповій стадії Ліги чемпіонів. Команда на домашньому майданчику перемогла португальський Порту.

Мотор дуже вдало провів першу половину зустрічі. Тож на перерву запорожці пішли за переваги у п'ять м'ячів – 15:10.

Читайте також Аякс заставили змінити форму, прибравши звідти трьох пташок на честь Боба Марлі

На початку другого тайму Мотор знову володів ініціативою. Але гостям вдалося вирівняти гру. І за дві хвилини до фінального свистка зрівняти рахунок – 27:27. Та все ж запорожці зуміли виграти цей матч, закинувши ще три м'ячі до фінального свистка.

Мотор – Порту 30:27

Варто відзначити, що Мотор та Порту були в одній групи Ліги чемпіонів у 2019 році. Тоді в Запоріжжі переміг Мотор, а в Португалії була зафіксована нічия.

Мотор в Лізі чемпіонів потрапив до групи B, де є вісім команд. Перші дві вийдуть у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть місця з третього по шосте, вийдуть в 1/8 фіналу. Суперниками Мотору в групі є іспанська Барселона, французький ПСЖ, румунське Динамо, німецький Фленсбург, польский Віве Кельце, угорський Веспрем та вже згаданий португальський Порту.

Наступний матч в лізі чемпіонів Мотор проведе 23 вересня проти Барселони на виїзді.